Владивосток, 3 августа, 2016, 05:26 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев ждёт от новых Свободных портов резидентов и вклада в экономику страны. На это регионам отвели три месяца — такой срок потребовался для раскачки порто-франко во Владивостоке. По мнению государственного деятеля, нельзя допустить ситуации, когда развитие Дальнего Востока шло бы за счёт отдельных территорий: для всех созданы равные условия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Порт. 1894

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«На раскачку Свободного порта Владивосток ушло три месяца, сегодня он работает, вносит немалый вклад в развитие ДФО. Всем остальным отводим такой же срок. Мы надеемся, что за это время порты привлекут достаточное количество резидентов и будут приносить пользу экономике, — считает Юрий Трутнев.

За развитие порто-франко во Владивостоке сегодня отвечает полпред, Совет по Петропавловску-Камчатскому возглавил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. За остальные Свободные порты ответственность будут нести губернаторы субъектов.

По мнению зампредседателя правительства РФ, развитие Дальнего Востока происходит быстрее, нежели других территорий страны. Однако и в данной системе срабатывает практика, когда кто-то движется быстрей, а кто-то теряет в темпе.

«Нельзя допускать, чтобы развитие федерального округа шло за счёт каких-то отдельных территорий. Поэтому мы создаём равные условия», — акцентировал Трутнев.

По итогам 2016 года планируется оценить регионы по определённому перечню. Ожидается, что в него войдут следующие критерии: ВРП, объём привлечённых инвестиций, миграционные процессы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент РФ Владимир Путин одобрил законодательные поправки относительно расширения режима порто-франко на ключевые гавани Дальнего Востока. В Хабаровском крае — Ванинский муниципальный район, на Сахалине — Корсаковский ГО, на Камчатке — Петропавловск-Камчатский, на Чукотке — город Певек. В Приморском крае режим распространился ещё и на Лазовский муниципальный район.

Отметим, что на десятом месяце действия режима порто-франко во Владивостоке была зарегистрирована 100-я заявка от потенциального резидента. Инвесторы намерены реализовать проекты на сумму в 167 миллионов рублей. Чаще всего предпринимателей интересует промышленная сфера, реже — логистика и недвижимость.

При этом, до сих пор не заработала ключевая преференция Свободного порта — упрощённый визовый режим для иностранцев. В Минвостокразвития отмечают, что для начала должны быть модернизированы информационная система «МИР», пограничные переходы. Кроме того, необходимо общее тестирование.