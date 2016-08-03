Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Неэффективность реализации программы «Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона», на Камчатке, в основном связана с нерасторопностью подрядчиков. Они «провалили» сроки по некоторым объектам, заявила корреспонденту ИА REGNUM экономический эксперт Александра Ксенова, отметив при этом, что ряд объектов по этой программе имеют огромное социально-экономическое значение для Камчатки.

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Изначально в программу развития были включены следующие проекты на Камчатке: строительство морского вокзала, реконструкция объекта федерального значения в главном аэропорту региона (взлетно-посадочная полоса), строительство портпунктов в районах края, реконструкция аэропортов, новые дороги.

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«А теперь давайте смотреть. Портпункты ушли из программы по инициативе сверху, а не снизу. Регион виноват в неэффективности? Нет. Здесь были бы рады и готовы к реализации, но там не захотели. По некоторым объектам в районах края в части реконструкции аэропортов — большие претензии к подрядчикам. Они вечно что-то не успевают и затягивают сроки. Причем, это госпредприятия и, как вы понимаете, не камчатские. Вообще такие строители извечная проблема Камчатка — они сидят в Москве и даже не знают, что поезда не ходят к нам, и не представляют, что завести материалы до какого-нибудь села на севере можно только в течение нескольких месяцев. А дальше все — не пройти. Вот и затягивают сроки. По некоторым аэропортам только объявлены аукционы», — отметила собеседник агентства.

При этом она обратила внимание на проблему с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в главном аэропорту Камчатки. «Вот яркий пример с подрядчиком. Там был Спецстрой, который задержал сдачу объекта больше чем на год. И, возможно, до сих пор бы тянул кота… Если бы местные власти не стали настойчиво жаловаться в Москву. Прилетел Иванов (Сергей Иванов, глава администрации президента РФ) и надавал по шапке. Они зашевелились и объект в этом году сдали», — пояснила Александра Ксенова.

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Как сообщало ИА REGNUM, взлётно-посадочная полоса № 1 была выведена из эксплуатации в 1978 году. Вопрос о её реконструкции обсуждался около 20 лет. Работы на объекте были начаты весной 2012 года. Реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство аэродромного комплекса начались по поручению президента РФ Владимира Путина. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 12 миллиардов рублей. Как ранее заявил глава Росавиации Александр Нерадько, все обязательства по финансированию объекта со стороны федерального центра выполнены в полном объеме. Деньги переведены на счета подрядчика — ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России».

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«По этой же программе в Петропавловске строится новое здание морвокзала. Там, на начальном этапе, тоже были проблемы с подрядчиком. К счастью, они быстро решились и осенью здание достроят и сдадут в эксплуатацию. Плохо для региона? Нет, конечно. По программе идет масштабная реконструкция дорог в районах региона. В некоторые поселки раньше вовсе нельзя было доехать — сейчас пожалуйста. Плохо? Нет. Хорошо. А сейчас, почему-то в Москве пытаются всех убедить, что эффективности нет и деньги надо забрать. А что тогда останется? Как развивать регион? Да, есть проблемы с подрядчиками. Сроки затягиваются. Но почему-то найти решение проблемы с подрядчиками не хотят. Ведь получается из-за них нарушаются сроки и там наверху делают выводы об неэффективности», — заключила эксперт.

Напомним, Минэкономразвития России представило в правительство РФ сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2015 года. Программа развития ДВ и Байкальского региона заняла последнее место по эффективности с показателями степени эффективности 45,5%. При этом в кабмине звучат предложения о сокращении расходов на эту программу, но пока это не утверждено.