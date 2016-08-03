Москва, 3 августа, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что для НАТО необходимо развивать тему якобы существующей «российской угрозы», несмотря на отсутствие таковой, что признал ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

emptykingdom.com Старый цирк

«Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает НАТО. Это самоочевидно. Но НАТО нужен политический цирк вокруг «российской угрозы». Show must go on!» — написал депутат 3 августа в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Петер Сиярто признал невозможным сценарий, при котором Россия нападет на одну из стран — членов НАТО. «Я не думаю, что реалистичным будет предполагать на сегодняшний день, что Россия нападет на какое-либо государство — член НАТО», — заявил он.

«Мы так Россию не воспринимаем. Я не думаю, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для нас», — подчеркул венгерский дипломат. В то же время он отметил, что страны альянса по-разному воспринимают угрозу со стороны Москвы и он уважает отличные от его мнения.