Пхеньян, 3 августа, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Северная Корея 3 августа произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Министерства обороны Южной Кореи.

aljazeera.com Старт ракеты

По информации южнокорейских военных, ракета была запущена с западного побережья КНДР, с территории провинции Хванхэ-Намдо. Других подробностей на данный момент не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, за последние месяцы Пхеньян провёл целый ряд испытаний баллистических ракет, в том числе средней дальности. Последние запуски, произведённые в середине июля, власти Японии назвали угрозой мировой безопасности и нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Позднее официальный Токио заявил, что в случае новых испытаний будет требовать ужесточения Совбезом ООН санкции против Пхеньяна.

США также последовательно усиливают давление на Северную Корею, заявляя о том, что их целью является согласие Пхеньяна вести переговоры о безъядерном статусе Корейского полуострова. При этом Пентагон регулярно проводит масштабные военные учения у границ КНДР и усиливает своё военное присутствие в Южной Корее.