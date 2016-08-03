Москва, 3 августа, 2016, 03:10 — ИА Регнум. В Сирии 2 августа заключены соглашения о примирении с представителями ещё восьми населенных пунктов в провинциях Эс-Сувейда, Латакия и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru/ Информационный бюллетень.

Уточняется, что общее количество сирийских населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 337.

Также в минувшие сутки были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Латакия, Дамаск и Хама.

«Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 61», — говорится в документе.

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. «Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — растительное масло, общей массой более 4,5 тонны», — информируют в Минобороны.