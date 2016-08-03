Владивосток, 3 августа, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Две противоречивые тенденции сегодня сталкиваются на рынке. С одной стороны, на сферу торговли негативно влияют экономический кризис и падение оборота. Однако, с другой стороны, население отмечает подорожание многих товарных категорий. Таким наблюдением с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель Приморского отделения «Деловой России», член регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко.

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По мнению эксперта, ситуацию на рынке в данный момент времени диктуют несколько факторов. Это и высокий курс иностранных валют, и работа посредников, а также последнее удорожание коммунальных услуг, накладных расходов, стоимости топлива. Вместе с этим остро стоит проблема, когда даже в крупных сетях расчёты за товар поступают несвоевременно: из-за этого площадки поднимают цены, дабы решить текущие вопросы и увеличить выручку.

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Среди основных путей решения проблемы Алексей Тимченко видит минимизацию цепочек посредников и грамотный менеджмент. Так называемый ходовой товар в основном реализуется быстро, сезонный колеблется то в плюс, то в минус, а вот цены на стратегические продукты — консервы или же крупы — сети из-за устойчивого спроса держат на высокой планке.

Активист ОНФ уверен, что в таких условиях на постоянном контроле ситуацию должны держать власти. Им следует стимулировать местных производителей — особенно это касается социальных и стратегических товарных категорий. Для сетей, которые держат максимально низкие цены, по мнению эксперта, должен срабатывать инструмент преференций.

«Немаловажным является решение инфраструктурных проблем — снижение энерготарифов и улучшение транспортной составляющей. Указанные статьи накладных расходов являются одними из самых существенных для торговых компаний. Актуальным для Приморья является развитие полноценных торговых площадок в отдаленных муниципальных образованиях и малых городах», — констатировал Тимченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, на образовательном форуме «Кандидат» в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в рамках сложной экономической ситуации власти придерживаются принципа налоговой стабильности, однако так будет не всегда. Сегодня в этой системе есть некоторые резервы, поэтому она изменяться не будет, налоги не увеличатся.

Кроме того, в июле полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал о готовности законопроекта, введение которого позволит уравнять тарифы на электроэнергию в ДФО. Документ будет рассмотрен одним из первых в октябре новым составом Госдумы РФ.

Ожидается, что на Дальнем Востоке показатели будут снижены на 5% — 65%. Для конечных потребителей рост тарифов на фоне выравнивания сетки в ДФО не превысит 1,3% на 2 — 3 года. Для населения тарифы не изменятся.