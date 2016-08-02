Москва, 3 августа, 2016, 02:57 — ИА Регнум. На территории Сирии за сутки зафиксировано семь нарушений режима в провинциях Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов населенные пункты Арбил, Дума, Хауш-Насри, Барза, Джаубар и Кабун провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённой группировкой «Ахрар аш-Шам» обстрелян населённый пункт Карура», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли населённый пункт Ансар и две высоты в его окрестностях, кварталы Хай-эль-Ансари, Лерамон, Эль-Халидия и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Арбил, Джаубар, Хутейта-эль-Джараш и Бахария», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.