Киев, 3 августа, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не испытывает симпатии к президенту Украины Петру Порошенко и на президентских выборах голосовала за другого кандидата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дивчина

«Я что, когда-нибудь была им очарована? Я за этого человека не голосовала», — сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsONE.

По словам депутат, на президентских выборах она голосовала за экс-лидера запрещённой в России националистической организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша. Свой выбор она объяснила тем, что «хотела посмотреть, насколько общество готово к чему-то новому».

Как передавало ИА REGNUM, всего через несколько дней после помилования президентом России Владимиром Путиным и возвращения на родину в конце мая этого года Надежда Савченко заявила, что вполне готова стать президентом Украины. При этом она отметила, что её победа на выборах маловероятна, так как украинский народ привык голосовать «за гречку».

28 июля, выступая на открытии мурала со своим портретом в Запорожье, Савченко высказала мнение, что Украина вполне может жить без президента. «Вы заметили, что у нас народ и государство — это разные вещи. Народ уже давно живет без государства и государственности. Мы можем жить без президентов», — недвусмысленно сказала Савченко.

При этом она добавила, что хочет запустить такую систему, которая бы давала людям прозрачность и честность, «вне зависимости от того, кто является президентом».