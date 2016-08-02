Вашингтон, 3 августа, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп считает Барака Обаму худшим главой государства за всю историю страны. Об этом политик написал в своём микроблоге в Twitter.

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«Президент Обама войдёт в историю как, возможно, худший президент Соединённых Штатов!» — отметил Дональд Трамп.

Напомним, 2 августа Обама заявил, что Трамп не обладает базовыми знаниями по критически важным вопросам и просто неспособен управлять страной. По мнению нынешнего главы Белого дома, кандидат в президенты от республиканцев слабо разбирается во внешней политике, не имеет базовых знаний по критически важным вопросам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии и в целом не обладает рассудительностью и темпераментом, необходимыми президенту США.

Предвыборный штаб Дональда Трампа в долгу не остался. В распространённом заявлении было отмечено, что именно Барак Обама и его бывший государственный секретарь, а ныне кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон довели страну до её нынешнего тяжёлого положения.

Дональд Трамп также отметил, что именно администрация Барака Обамы дестабилизировала Ближний Восток и передала Ирак, Ливию и Сирию в руки «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России).