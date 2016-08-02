Брянск, 3 августа, 2016, 01:35 — ИА Регнум. В результате сильной грозы и штормового ветра в двух районах Брянской области без энергоснабжения остались свыше 8 тысяч домов, в которых проживают около 25 тысяч человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Свеча

В результате неблагоприятных погодных условий повреждены кровли 15 зданий и семь автомобилей, повалено более 30 деревьев.

На месте происшествия работает комиссия по чрезвучайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Спасатели оказывают помощь гражданам по ремонту кровли, распилке упавших деревьев, расчистке дорог и дворовых территорий. Создана комиссия по оценке ущерба объектам экономики и оказанию помощи населению.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МЧС продлило предупреждение о непогоде в регионе, распространенное на 2 августа, ещё на сутки, до 3 августа.