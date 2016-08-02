Москва, 3 августа, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Россия учтёт при военном планировании решение США начать производство модернизированной ядерной бомбы В61−12, заявил глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов.

Советский плакат. 1948

«Я думаю, конечно, мы учтём это при военном планировании», — сказал Комоедов «Интерфаксу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на вопрос о том, угрожают ли планы Вашингтона нарушить существующий паритет в сфере ядерного оружия, должны дать эксперты в соответствующей области.

Напомним, 2 августа руководитель американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Фрэнк Клотц сообщил, что США начнут производить модернизированное ядерное оружие В61−12 уже в 2020 году. По словам, в настоящее время Вашингтон приступает к технологической подготовке производства модернизированной атомной бомбы.

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