Киев, 3 августа, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Возле здания Оболонского суда в Киеве, где проходит процесс над боевиками роты «Торнадо», вечером 2 августа начались столкновения между радикалами и полицией, передаёт телеканал «112 Украина».

zakonrf.info За решеткой.

Сообщается, что ситуация обострилась после того, как представители добровольческих батальонов, поддерживающие подсудимых, попытались проникнуть внутрь здания суда, территорию которого окружили бойцы Национальной гвардии.

В результате начались столкновения с использованием слезоточивого газа, файеров и дымовых шашек, радикалы забрасывают правоохранителей пакетами с мукой и шинами, которые они принесли к зданию суда.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, по факту столкновений уже открыто уголовное производство по статьям «Групповое нарушение общественного порядка» и «Сопротивление представителю власти». Решением судьи заседание перенесено, однако подсудимые отказываются покидать административное здание.

Напомним, членов роты «Торнадо» обвиняют в похищениях людей, убийствах, пытках, изнасилованиях, совершённых в Донбассе. Поддерживающие их радикалы ещё днем 2 августа осуществили попытку прорваться в зал суда, но полиции удалось остановить их.