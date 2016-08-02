Карсон-Сити, США, 3 августа, 2016, 00:26 — ИА Регнум. В американском штате Невада потерпел крушение истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet Военно-воздушных сил США, передаёт ABC News.

bursahakimiyet.com.tr Истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet Военно-воздушных сил США

Сообщается, что пилот самолёта успел катапультироваться, в настоящее время он госпитализирован.

Как установлено, инцидент произошёл во время выполнения тренировочного полёта. При возвращении на базу, примерно в 15 километрах от объекта, самолёт упал в пустыне.

По факту инцидента начато расследование. Причины крушения самолёта в настоящее время выясняются.