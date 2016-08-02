Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 августа во второй раз отклонила заявку инициативной группы на референдум о целесообразности появления в городе моста имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»).

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал

По его словам, на этот раз горизбирком нашел техническую ошибку в заявлении инициативной группы — дата рождения одного из ее членов была написана неверно, вместо 31 января — 13 января.

«Причина исключительно формальная», — подчеркнул Вишневский. Так как исправлять уже поданную заявку нельзя, инициативная группа подготовит третий пакет документов и уже в ближайшее время снова попытается «штурмовать» горизбирком.

Напомним, в первый раз заявку противников моста Кадырова отклонили, сославшись на неверно оформленный протокол заседания инициативной группы.

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30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал. 16 июня губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение.

Оппозиционные петербургские политики раскритиковали такое решение, заявляя, что Ахмат Кадыров не имеет никакого отношения к северной столице. Несколько краеведов и экспертов в области культурного наследия в знак протеста вышли из состава Топонимической комиссии.

Противники моста предлагают петербуржцам с помощью референдума решить его судьбу, один из вопросов в заявке инициативной группы звучит так: «Согласны ли вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе не может иметь название «мост Ахмата Кадырова»?».