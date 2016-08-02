Москва, 2 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Утонувший в одном из прудов московского Центрального парка культуры и отдыха имени Горького не был десантником. Об этом сегодня, 2 августа, пишут «Известия» со ссылки на источник в правоохранительных органах.

zoon.ru Спущенный пруд

Сообщается, что утонувши был гражданином Белоруссии и к Воздушно-десантным войскам отношения не имел. По факту гибели мужчины московское управление СК РФ проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, пятеро мужчин в состоянии алкогольного опьянения купались в Большом Голубинском пруду в парке Горького. Один из мужчин утонул. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

По данным правоохранительных органов погибший был гражданином Белоруссии 1988 года рождения.