Лондон, 2 августа, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Оказывается, «Парк Юрского периода» — только для американцев фантазия. А для русских в сфере возрождения давно исчезнувших животных ничего невозможного нет. Таково мнение корреспондентов британского издания The Daily Mirror Уилла Стюарта и Стивена Джонса.

Скелет шерстистого мамонта

«Российские ученые вышли на уровень прорыва в возможном клонировании мамонтов. Они утверждают, что обладают достаточным количеством годного материала из найденных на территории Сибири образцов животных. Выделив ДНК, они смогут воспроизвести клон монстра, существовавшего много тысяч лет назад. А могут и заново синтезировать необходимую цепочку аминокислот, если потребуется».

Корреспонденты утверждают, что «в сибирской вечной мерзлоте прекрасно сохраняются и образцы крови, и мягкие ткани умерших животных, поэтому у российских ученых нет проблем с исходными материалами».

Согласно информации Mirror, в ближайшее время в Якутии должен быть построен новый научно-исследовательский центр клонирования, где восстановят не только шерстистого мамонта, некогда весьма распространенного на просторах, ныне входящих в восточную часть России, но и популяции других исчезнувших животных, таких, например, как сибирские пещерные львы.

«Согласно инсайдерской информации, в Якутске построят и «Мамонт-центр», где будут демонстрировать клонированных животных туристам», — делятся доступными им секретами корреспонденты. И тут же стремятся разбавить ложечкой дегтя бочку меда:

«Известно, что среди руководителей проекта значится южнокорейский ученый Хван Ву Сук, личность в научном мире весьма противоречивая и даже сомнительная. В 2006 году он был уволен из Национального университета Сеула за подтасовку результатов в одной новаторской работе по исследованию стволовых клеток. Тем не менее именно он работает в сфере поиска ДНК шерстистого мамонта и уверенно заявляет, что клонирует и восстановит этих животных, последние из которых умерли на территории российской Арктики 3700 лет назад».