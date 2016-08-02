Мадрид, 2 августа, 2016, 22:46 — ИА Регнум. «В Якутии (так в оригинале, на самом деле на Ямале — прим. ИА REGNUM ) зафиксирована вспышка сибирской язвы, благодарить за которую человечество должно свою собственную производственную деятельность, нарушающую сложившийся баланс температур», — заявляет испанская La Vanguardia. Эксперты газеты указывают на то, что «аномальная жара +35º в Якутске, считающемся самым холодным городом Земного шара, растапливает вечную мерзлоту. Оттаивают трупы животных, много лет назад умерших от этой страшной болезни, но сохранивших в природной морозильной камере бактерии в работоспособном состоянии».

funny-jpg.ru На пастбище

«Последний раз эпидемия сибирской язвы на планете фиксировалась 75 лет назад. Так давно, что о ней уже успели забыть все, кто знал, как с ней бороться, — заявляет издание. — Теперь нужно все срочно вспоминать и изыскивать лекарства. В больничный карантин помещены уже 90 человек с подозрением на то, что они инфицированы. Одного двенадцатилетнего ребенка спасти не удалось. Все начиналось с массовой гибели оленей в районе Полярного круга — 25 июля поступило сообщение о падеже более 2300 животных, после чего регион был закрыт на карантин».

По сведениям другого издания — британской информационной службы ВВС (англоязычная версия), «Россия направила в зону бедствия войсковые подразделения, обученные методам ведения биологической войны с целью обуздать эпидемию».