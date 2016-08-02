Вашингтон, 2 августа, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа ответил на заявление действующего президента Барака Хусейна Обамы о том, что Трамп якобы не способен работать президентом. Соответствующее заявление распространила сегодня, 2 августа, пресс-служба штаба Трампа.

ИА REGNUM

Напомним, ранее сегодня Обама заявил, что Трамп не обладает базовыми знаниями по критически важным вопросам и просто неспособен управлять страной. Он слабо разбирается во внешней политике и не обладает базовыми знаниями по критически важным вопросам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, уверен американский президент. Обама обвинил Трампа ещё в том, что тот якобы не обладает рассудительностью и темпераментом необходимым президенту США.

Предвыборный штаб Трампа в долгу не остался. В заявлении штаба сказано, что действующий президент Обама и его бывший государственный секретарь, а ныне кандидат на посте президента США од Демократической партии Хиллари Клинтон довели страну до её нынешнего тяжелого положения.

Более того, штаб Трампа напоминает о расследовании в отношении Клинтон, которая допустила утечку секретных документов, когда работала госсекретарем. Клинтон была поймана на том, что хранит служебную переписку на своем личном почтовом сервисе. Также Клинтон припомнили гибель американского посла в Ливии.

«Хиллари Клинтон доказала, что она не способна служить ни на какой государственной должности», — сказано в заявлении штаба Трампа.

Что касается внешней политики, то и тут Трампу есть чем ответить на обвинения Обамы. Именно администрация Обамы дестабилизовала Ближний Восток и передала Ирак, Ливию и Сирию в руки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), указывает Трамп.

Схватка Клинтон с Трампом приближается к своему апогею.