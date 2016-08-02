Ставрополь, 2 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум.



kremlin.ru Олег Белавенцев

Приоритетные направления развития Северо-Кавказского федерального округа озвучил новый полпред президента в СКФО Олег Белавенцев 2 августа в Пятигорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

Нового полпреда представил главам и силовикам СКФО бывший полпред, ныне — первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии России Сергей Меликов.

«Совместными усилиями мы решим те задачи, которые поставил Президент России Владимир Путин. Главное — это укрепление общероссийской государственности на Северном Кавказе и социально-экономическое развитие округа», — заявил Белавенцев.

Среди первоочередных задач он обозначил также развитие туристического потенциала и обеспечение проведения выборов 18 сентября. Он также назвал приоритетными задачами для округа поддержание межнационального мира и ограждения территории Северного Кавказа от идеологии запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.

Белавенцев подчеркнул, что разделяет подход своего предшественника к реализации государственной политики на Северном Кавказе.

Экс-полпред Меликов отметил, что Северному Кавказу удалось выйти из периода стагнации на путь стабильного развития. По его словам, Северный Кавказ стал более привлекателен для туристов. Сегодня практически все субъекты округа реализуют туристические проекты.

Меликов подчеркнул, что в СКФО значительно вырос уровень безопасности. Этому способствовало плотное сотрудничество правительств регионов с силовыми структурами, участие глав в качестве руководителей антитеррористических комиссий в своих субъектах.

В пресс-службе губернатора Ставрополья сообщили ИА REGNUM, что Меликов отметил положительные результаты в сфере социально-экономического развития округа, в том числе в сельском хозяйстве. Он отметил, что в этой отрасли остается ряд нерешенных задач, которые предстоит решать главам регионов при поддержке полпредства.

Представляя нового полпреда Меликов объяснил это кадровое решение тем, что руководить процессами на Северном Кавказе могут те, кто доказал свою преданность государству, свой патриотизм и профессиональные навыки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент РФ назначил на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева, ранее занимавший место полпреда в Крымском федеральном округе. Экс-полпред президента в СКФО Сергей Меликов занял пост первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. Одновременно своим решением президент объединил Крымский и Южный федеральные округа.