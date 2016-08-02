Калининград, 2 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Власти Польши провоцируют своих граждан, проживающих на границе с Россией, на акции протеста, потому что их лишают заработка. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник, комментируя заморозку местного приграничного передвижения (МПП) с Россией.

strazgraniczna.pl Польский погранпереход Гжехотки

«Мы наблюдаем преобладание политических, сиюминутных амбиций над здравым смыслом, — сказал депутат Госдумы. — От местного приграничного передвижения выигрывали не только и не столько россияне, сколько поляки. Выигрывали, прежде всего, экономически».

«Вспомните, например, какой был Бранево (польский город, расположенный в паре километров от Государственной границы РФ. — ИА REGNUM ) в конце 90-е годов, до того, пока не открыли границы, и какой стал сейчас, — продолжил Колесник. — Это совершенно другой город, обновлённый за счёт России на 90 процентов, если не больше».

Депутат Госдумы прогнозирует акции протеста среди жителей Варминьско-Мазурского воеводства, потому что «их лишает заработка собственное правительство».

«Люди, наверняка, чувствуют себя обманутыми, потому что строили планы сотрудничества с Россией, с Калининградской областью, а власти проигнорировали свой народ, словно в насмешку возобновив льготный режим с Украиной, о контрабандистах которой, орудующих в рамках МПП, в польской прессе не пишет только ленивый», — сказал Колесник.

По мнению депутата, Варшава соревнуется с другими странами Европы на тему — кто больше нагадит России. «Но в этой «эстафете» Польша сделала себе же хуже в соответствии с русской пословицей — не рой другому яму, сам в неё попадёшь», — подытожил депутат Госдумы.

Напомним, сегодня, 2 августа, замглавы МВД Польши Ярослав Зелиньски сообщил, что с завтрашнего дня восстанавливается малое приграничное передвижение лишь с Украиной. С Россией льготный режим остаётся замороженным, поскольку, по словам польского чиновника, «не исчезли причины, связанные с нашей безопасностью».

Режим МПП был приостановлен в июне 2016 года под предлогом обеспечения безопасности на время проведения саммита НАТО в Варшаве и всемирного католического съезда в Кракове.

По подсчётам польских СМИ, за четыре года действия МПП польские «бензинщики» выручили на перепродаже бензина из Калининградской области до 1 млрд злотых (16 млрд рублей). Кроме того, в приграничных с российским эксклавом городах польские ритейлеры построили многочисленные сетевые гипермаркеты, рассчитанные сугубо на покупателя из Калининграда.