Вашингтон, 2 августа, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама заявил, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не способен управлять страной. Об этом Обама заявил сегодня, 2 августа, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Действующий американский президент-демократ считает, что у республиканца Трампа нет необходимой квалификации для управления страной, тем более такой, как Соединённые Штаты.

«Республиканский кандидат не способен работать президентом», — подчеркнул Обама. Он осудил Трампа за перепалку с родителями погибшего американского солдата-мусульманина и за последние высказывания по внешней политике, в частности, о России.

Обама считает, что Трамп не обладает базовыми знаниями по критически важным вопросам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, что делает его крайне неподготовленным к работе президентом США.

Более того, Обама осудил Республиканскую партию за то, что она по-прежнему поддерживает Трампа. «Почему вы его по-прежнему поддерживаете? Что это говорит о вашей партии?» — вопрошает Обама. При этом он подчеркивает, что речь якобы идет не о политических разногласиях с Трампом, а именно о его квалификации.

Предвыборная борьба в США накалена до предела. На место в Овальном кабинете претендуют Трамп от республиканцев и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон от демократов. Обама полностью поддерживает Клинтон и уже много раз высказывался на этот счет.