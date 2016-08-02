Псков, 2 августа, 2016, 21:44 — ИА Регнум. На региональных дорогах Псковской области капитально отремонтируют четыре моста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в настоящее время все четыре объекта имеют ограничения по грузоподъёмности и не позволяют использовать их потенциал в полной мере.

1rnd.ru Ремонтные работы

После капитальных ремонтов, согласно государственному заданию, мосты будут доведены до нормативных требований, соответствующих категории дороги, на которой они расположены. «Ограничения по грузоподъемности будут сняты и будет полностью обеспечена безопасность дорожного движения», — сообщили в областном комитете по транспорту.

Все четыре моста будут отремонтированы за счёт средств областного бюджета, в котором на эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Ремонт моста через ручей Барановский в Псковском районе на автомобильной дороге Псков — Кислово — Палкино обойдётся в сумму более 20 млн рублей. В Струго-Красненском районе на мост через реку Кебь на автодороге Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса направят 40 млн рублей. Мост через реку Ловать на автодороге Ольша — Велиж — Усвяты — Невель в Усвятском районе требует реконструкции на сумму в более 71 млн рублей. Еще почти 49 млн рублей запланировано направить на капитальный ремонт моста через ручей на автодороге Порхов — Успенье в Порховском районе.

В настоящий момент необходимые процедуры, предшествующие закупке, завершены. В ближайшее время все лоты будут размещены на портале государственных закупок. «Основные строительно-монтажные работы будут проведены в 2017 году и должны быть закончены к концу сентября 2017 года», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.