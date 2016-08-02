Москва, 2 августа, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Радиационный фон на станциях столичного метро «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» превышает норму на 2 ПДК, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев во время общественного рейда по подземке. По словам Гостева, из-за радиации сотрудники указанных станций получают 12-процентные прибавки к заработной плате, также им положен увеличенный на 7 дней отпуск, однако проблему ущерба здоровью это никак не решает.

Игорь Свирин ИА REGNUM Профессионалы всегда найдут общий язык

Он отметил, что действия руководства подземки, а также поступающие в профсоюз жалобы сотрудников на ухудшение состояния здоровья, вынудили общественников провести мониторинг радиационной обстановки на конечных станциях красной ветки метро.

Игорь Свирин ИА REGNUM Первая станция на маршруте

«Как показали наши замеры, в основном фон приемлемый, только на граните он превышает норму на 2 ПДК, составляя 39 микрорентген в час. Это, конечно, много, поскольку влечет определенные последствия для работников, вынужденных работать в таких условиях», — отметил Гостев.

Состояние радиационного фона в метро привлекло внимание не только участившимися жалобами сотрудников метрополитена на здоровье. По словам Гостева, новые станции строятся в авральном режиме, открываются к тем или иным значимым датам, посему их сдают с большими недоделками, которые приходится устранять уже в процессе эксплуатации. Что, в свою очередь, несет существенный риск и для работников метро, и для пассажиров.

Игорь Свирин ИА REGNUM Радиационный фон в норме

«Да, у нас нет соответствующих приборов, чтобы проверить наличие химических примесей в воздухе. Но на основании сегодняшних замеров мы будем обращаться в Роспотребнадзор с требованием провести комплексную проверку этих станций», — подчеркивают активисты.

Гостев добавил, что чем больший общественный резонанс вызовет вопрос экологической безопасности подземки, тем больше шансов, что в Роспотребнадзоре не смогут уклониться от проведения проверок.

Стоит отметить, что профсоюз находится в стадии конфронтации с руководством столичного метро. Активисты заявляют, что на них оказывают сильное давление.

«На лидеров профсоюза со стороны руководства метрополитена открыта охота, нас всех пытаются уволить или запугать. Поэтому получить цифры от руководства не представляется возможным», — отметил Гостев.

Игорь Свирин ИА REGNUM Проверяем следующую станцию

Естественно, данные об экологическом состоянии у руководства метро есть, подчеркнули общественники. Так, при открытии новых станций Роспотребнадзор дает заключение об их пригодности к эксплуатации.

Например, на станциях «Битцевский парк» и «Лесопарковая» отмечено превышение в воздухе газа стирол до 900 ПДК, о чем было известно начальству, заявил Гостев. Несмотря на это, станции были открыты. Позднее сотрудники, работающие на этих станциях, пожаловались на значительное ухудшение самочувствия. По словам общественников, им удалось добиться компенсационных выплат от руководства. В данный момент ситуация стабилизировалась.

По словам Гостева, в подобных ситуациях политика действующего руководства метро сводится к принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

«Это (проведение проверок и устранение проблем, прим. ИА REGNUM) нужно делать до того, как запускать людей на такие объекты», — подчеркнул активист.

Игорь Свирин ИА REGNUM Прибор показывает превышение допустимой нормы

Представители профсоюза также заявили, что подобная, выходящая за рамки «рекламных проспектов Московского метрополитена», информация зачастую скрывается. В частности, вопреки пункту 4.55 коллективного договора, общественности недоступны данные служб экологического мониторинга.

«Метрополитен очень нужен — это один из самых доступных видов транспорта, связывающих различные части Москвы. Он должен быть безопасным. Сейчас по ремонту подвижного состава, по эксплуатации вновь открываемых станций мы наблюдаем пренебрежение к требованиям безопасности, к безопасным условиям для работы и передвижению пассажиров», — заключил Гостев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, конфронтация профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» и руководства подземки достигла апогея весной 2016 года, общественники заявили об активной фазе борьбы за права сотрудников метро и безопасность пассажиров.

В июле 2016 года активисты провели серию одиночных пикетов и требовали срочно пересмотреть систему обеспечения безопасности пассажирских перевозок. В профсоюзе заявляют, что регулярные «нештатные ситуации» в метро связаны с реорганизационными ошибками работы подземки и сокращениями сотрудников.