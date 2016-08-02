Салехард, 2 августа, 2016, 21:08 — ИА Регнум. На Ямале ситуация с сибирской язвой стабилизировалась. За сегодня, 2 августа, в медучреждения не поступило ни одного гражданина с подозрением на данное заболевание, сообщили на брифинге главный внештатный специалист Минздрава России Ирина Шестакова и главный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Как отметила Ирина Шестакова, все находившиеся в очаге инфекции люди находятся под наблюдением врачей и принимают антибактериальные препараты. После профилактического лечения, которое займёт три дня, им поставят прививки. Кроме того, как пояснила Людмила Волова, во всех точках, в которых имеются оленеводы, дежурят медработники.

Часть животных и населения уже привита против сибирской язвы. Повторно вакцину предстоит поставить через 21 день, а затем её нужно делать каждый год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в больнице Салехарда сейчас находятся 90 человек, в том числе 53 ребёнка. У 23 граждан выявлен возбудитель сибирской язвы. Состояние всех пациентов стабильное и с положительной динамикой.

Ситуация с сибирской язвой на Ямале находится на контроле правительства России. Сегодня, 2 августа, в регион прибыла глава Минздрава страны Вероника Скворцова. Она уже посетила больницу Салехарда и осмотрела пациентов.

Напомним, вспышка сибирской язвы произошла в третьей декаде июля. До этого подобных случаев в регионе не наблюдалось с 1941 года. Жертвой коварной болезни стал 12-летний мальчик. Также погибло более двух тысяч оленей.

В ликвидации очага инфекции участвуют специалисты МЧС, Минобороны и МВД. Также идёт утилизация трупов павших животных.