Брянск, 2 августа, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Непогода оставила без света 18 тысяч жителей Брянской области 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Сообщение о веерных отключениях в регионе в результате неблагоприятных погодных условий поступило в МЧС в 15:30. Без света остались два района области — это почти шесть тысяч домов и 18 тысяч жителей, десять социально значимых объектов.

Основная причина отключений света — падение деревьев на линии электропередачи: всего зафиксировано 25 таких случаев. Ветер повредил кровлю на 24 домах.

На аварийно-восстановительные работы в г. Почепе дополнительно привлечена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Брянской области.

По данным на 19:30 все электроподстанции в Погарском районе запитаны по штатной схеме, продолжается работа по обследованию возможно оставшихся одиночных отключений. Восстановление электроснабжения в Почепе продолжается.

Между тем, МЧС продлило предупреждение о непогоде, распространенное на 2 августа, еще на сутки, до 3 августа.