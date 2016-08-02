Чебоксары, 2 августа, 2016, 20:58 — ИА Регнум. В Чувашии во II квартале 2016 года неполное рабочее время работали 12 212 человек, из них 5682 — по инициативе работодателя, 6530 — по соглашению сторон. Это на 26,5% (или на 2556 человек) больше по сравнению с данными I квартала текущего года. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата о неполной занятости и движении работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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Неполное рабочее время были заняты 12 212 человек. Согласно представленным данным, перевод в режим неполной занятости стал гораздо чаще происходить по инициативе работодателя: по сравнению с I кварталом рост составил 79,1% (или на 2510 человек), достигнув 5682 человек. По соглашению между работником и работодателем неполное рабочее время были заняты 6530 человек, что на 0,8% (или на 49 человек) больше уровня I квартала.

В отпуска без сохранения зарплаты добровольно ушли 17 960 человек. По сравнению с I кварталом их число возросло на 388 (или на 2,2%). В простое по разным причинам находились 3992 человека — их число уменьшилось на 161 (или почти на 4%).

Число уволенных во II квартале по сравнению с I кварталом сократилось на 14,3% (или на 2118 человек), составив 16 907. Как и ранее, в основном увольняются по собственному желанию (13 919 человек). При этом в 1,6 раза возросло число попавших под сокращения — до 781 человека. В III квартале намечено к высвобождению ещё 549 человек — рост на 21,5% к уровню II квартала.

Приняты на работу во II квартале 13 588 человек, что на 6,7% (или на 858человек) выше уровня I квартала. На конец июня требовались на вакантные места 3984 человека (в конце марта — 3640).

На начало III квартала численность работников списочного состава в Чувашии снизилась на 1,3% — до 248 358 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе уровень безработицы в I квартале составил 5,1% (в РФ — 5,9%). Максимальный уровень безработицы зарегистрирован в Пермском крае (6,7%), далее идут Марий Эл и Чувашия (6,1%). Минимальный показатель был в Татарии (3,7%).