Грозный, 2 августа, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Чеченской республики зарегистрировала исполняющего обязанности главы Чечни Рамзана Кадырова в качестве кандидата на должность главы республики. Об этом сам Кадыров написал сегодня, 2 августа, в своем Instagram.

glavlist.ru Рамзан Кадыров

Он написал, что представленные документы проверены и соответствуют требованиям избирательного законодательства. Чеченский избирком выдал Кадырову удостоверение кандидата. Фото удостоверения Кадыров опубликовал в Instagram.

«Это большая ответственность перед Всевышним, перед президентом России Владимиром Путиным и перед всем чеченским народом», — пишет Кадыров.

Напомним, выборы главы Чечни пройдут 18 сентября этого года в Единый день голосования.

Соперниками Кадырова на выборах будут руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Султан Денильханов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Чеченской Республики Идрис Усманов.

Напомним, срок полномочий Кадырова на посту главы Чечни истек в марте этого года. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Кадырова временно исполняющим обязанности главы региона. Этому предшествовала широкая кампания травли Кадырова в либеральных российских СМИ. Кадыров даже заявил, что готов не выдвигаться на третий срок, если Кремль считает его кандидатуру неподходящей. ОН отметил, что хотел бы заняться созданием частной военной компании. Но Кремль снова поддержал Кадырова.