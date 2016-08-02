Вильнюс, 2 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В этом году в Кайшядорском районе Литвы уже во втором хозяйстве установлена африканская свиная чума, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в продовольственно-ветеринарной службе Литвы. В деревне Межоняй найдена дохлой одна свинья, ей была диагностирована африканская свиная чума. Всего в хозяйстве содержатся три свиньи.

ferma-biz.ru Свиная ферма

Оставшиеся две свиньи были уничтожены. Вокруг хозяйства в радиусе 3 км и 10 км установлены зоны предохранения и контроля, проводятся работы по дезинфекции, проверяются находящиеся рядом усадьбы. Это очаг отдален на 17 км от хозяйства Кайшядорского района, где в начале июля 2016 года была установлена африканская свиная чума.

Напомним, в Литве африканская свиная чума зафиксирована практически на всех территориях, за исключением нескольких западных районов. Еврокомиссия частично погашает убытки фермеров, однако за четыре года эпидемии десятки хозяйств обанкротились, а разводчики свиней заявили, что вся отрасль может оказаться на грани исчезновения.