Тверь, 2 августа, 2016, 20:52 — ИА Регнум. 15-километровый участок федеральной трассы М-10 «Россия» торжественно открыт в районе Торжка тверской области 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Стоимость строительства составила 2,7 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области

В церемонии открытия обновленного участка дороги приняли участие исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, министр транспорта России Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, вице-спикер Государственной думы РФ Владимир Васильев.

Реконструкция проводилась на участке федеральной трассы с 231 по 246 километр. Здесь расширили проезжую часть до четыре полос, установили разделительные заграждения. На трассе установлено освещение, оборудованы пешеходные дорожки и сходы. Полностью реконструирован путепровод над железной дорогой Торжок — Лихославль.

Обновленный участок трассы сможет пропускать до 20 тысяч автомобилей ежедневно.

«Сейчас на участке М-10, проходящем по территории Тверской области, уже 80% дороги соответствуют нормативу. Таких показателей по другим федеральным трассам мы достигнем только к концу 2018 года. Проекты, которые реализуются в Тверской области — обход Твери, подъезд к столице субъекта, мост через Волгу — позволят превратить трассу М-10 в современную, с хорошими скоростными характеристиками магистраль», — сказал Максим Соколов.

«Строительство дорог в Тверской области сегодня выходит на первое место. Мы видим, что наш регион преображается. Мы хотим, чтобы Тверская область была регионом, где интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может развиваться, заниматься любимым делом», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона на церемонии открытия также заявил: принято решение об организации зоны для пешеходного движения вдоль съезда с федеральной трассы на улицу Маяковского. Проект будет разработан до 1 сентября этого года.

Кроме того, сегодня стало известно, что сроки сдачи в эксплуатацию развязки на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга перенесены: объект планируется сдать до конца текущего года.