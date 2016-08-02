Минск, 2 августа, 2016, 20:52 — ИА Регнум. «Информационная кампания против БелАЭС выгодна местной оппозиции, которая пытается на волне радиофобии заработать себе политический капитал», — об этом в интервью ИА REGNUM заявил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, главный редактор портала IМНОclub. by Алексей Дзермант, комментирую развернувшуюся информационную компанию вокруг стройки Белорусской АЭС. По его мнению, такой поток негатива вокруг стройки в Островце также выгоден и отдельным политикам Литвы, которые пытаются представить строительство БелАЭС как чуть ли не опасный геополитический проект. «Разжигая страхи, они надеятся увеличить свой рейтинг перед парламентскими выборами», — отметил эксперт.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

Алексей Дзермант отметил, что говорить о возможной замене реактора — бессмысленно. «Сейчас изучаются материалы проверки состояния корпуса, но основании чего и будет принято решение», — отметил эксперт.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме. На высоте около 4 метров (при длине изделия 11 метров) возникла неисправность подъемного крана, вследствие чего корпус оставался в подвешенном состоянии более получаса. Все это время перекос постепенно увеличивался и в результате привел к тому, что корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей. В СМИ Литвы по этому поводу развернулась бурная компания требующая «закрыть», «покарать» и «запретить строить» АЭС в Белоруссии.

Напомним также, что Литва сама отказалась от развития атомной энергетики в своей стране, закрыв успешно работающую Игналинскую АЭС.