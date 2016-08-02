Минск, 2 августа, 2016, 20:51 — ИА Регнум. «НИСЭПИ — ангажированная организация прозападной направленности, об этом известно давно. Многие из их соцопросов, связанных с политикой, попахивают провокацией. Хотя некоторые данные неполитического характера совпадают с официальными данными, которым можно верить ещё в меньшей степени», — заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая причины, по которым госагитпроп Белоруссии обстоятельно взялся за дискредитацию литовского «Независимого института социально-экономических и политических исследований» (НИСЭПИ).

Гаргулья для отвода пропаганды

«Если бы НИСЭПИ не проводил соцопросов в Белоруссии, то тогда власти вряд ли бы затеяли нынешний цирк в СМИ», — считает Радов.

«Судя по заявлениям, авторы «специального репортаж» намерены передавать материалы правоохранительным органам. Зачем это делать, если организация не появляется в Белоруссии и не делает здесь опросы?», — сказал белорусский политолог.

Радов считает, что ситуации, когда госагитпроп Белоруссии ссылался на НИСЭПИ, были порождены сугубо конъюнктурными соображениями. Цель цитирования литовского института была в том, чтобы бить прозападную оппозицию в Белоруссии её же оружием — ссылками на признаваемый «небезразличной молодёжью» авторитет вильнюсских социологов.

«Сейчас ситуация поменялась, — отметил он. — Тем более, что НИСЭПИ не любили никогда, иначе вряд ли бы выгнали из страны».

По мнению Радова, больший интерес представляют не источники финансирования вильнюсского НИСЭПИ или аналогичных структур в Белоруссии, аффилированных с государством или являющихся госструктурами, а «как эти опросы проводятся и какую цель они преследуют». Радов считает, что политическая ангажированность и непрозрачность деятельности всех структур, которые проводят изучение общественного мнения в Белоруссии по политическим темам, не позволяет им доверять. Эксперт уверен: сложившаяся ситуация не скоро изменится.

«Если Белстат, ОАЦ, Институт социологии НАН и другие структуры являются выразителями государственных, читай — Лукашенко, интересов, то НИСЭПИ представляет его оппонентов. И те, и другие врут или недоговаривают правду, искажая данные так, как им выгодно. Поэтому верить нельзя никому, — констатировал эксперт. — Если уж на то пошло, то лучше обратиться к Белстату и иным госорганизациям, чем к институту, непонятно где находящемуся и работающему за деньги структур, напрямую или косвенно связанных с европейскими и американскими спецслужбами».

Причины, по которым гостелевидение Белоруссии именно сейчас решило запустить в эфир неизвестно когда созданный компромат, считает политолог, вторичны. Не исключён сезонный фактор — в политической жизни Белоруссии событий не происходит.

«Если бы НИСЭПИ сильно волновал госбезопасность и президентскую администрацию, то институт «наклонили» бы ещё до президентских выборов (президентская кампания 2015 года в Белоруссии, — прим. ИА REGNUM ), а сейчас смысла нет, — считает политолог. — Скорее всего, на затишье решили найти хоть кого-то, о ком можно посудачить в СМИ и на кого можно «наехать». Да, топорно, но ведь они там всегда так работают. Где взять профессионалов? Да и рассчитано всё на сельского жителя с низким интеллектом. Кто еще их каналы сморит, если это не надо по работе?».