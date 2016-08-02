Челябинск, 2 августа, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Группа челябинских спасателей вылетела в Ямало-Ненецкий автономный округ для ликвидации последствий вспышки сибирской язвы, сообщили в пресс-центре МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области Отряд военных спасателей из Новогорного вылетел на Ямал

Отряд из 30 военнослужащих из города Новогорного Челябинской области с командиром Павлом Шпеньковым прибыли в Челябинск для погрузки на воздушное судно. 2 августа транспортный ИЛ-76 вылетел из аэропорта Баландино. С собой на борт спасатели взяли 40 палаток, постельные принадлежности, электрогенератор, полевую кухню. Из транспортной техники снегоболотоход и многофункциональный автомобль «Камаз». На месте прибытия будет развернут пункт временного размещения для оказания помощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Ямале с 25 июля введен карантин. С 22 июля рядом с оленеводами находится врач-терапевт. Как заверяют специалисты для людей опасности нет, однако предпринимаются защитные меры. Вместе с тем от возбудителя язвы уже погибли боле двух тысяч оленей. Причиной инфицирования скота специалисты считают жаркое лето. За счет высокой температуры вскрылось тело больного животного, от которого на выпасе заразились живые особи.

В регионе работает Роспотребнадзор. Берутся пробы на возбудителя, ведется мониторинг санэпидемической обстановки.