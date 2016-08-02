София, 2 августа, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Командующий Военно-воздушными силами Болгарии, генерал Румен Радев 1 августа подал рапорт об увольнении с военной службы. Основанием для отставки с занимаемой должности генерал назвал выход на пенсию, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Болгарии.

Кукрыниксы. НАТО

Между тем, по информации телеканала «Нова ТВ», поводом для увольнения начальника военной авиации послужило его несогласие с решением Народного собрания Болгарии привлечь к охране воздушных границ республики ВВС стран-членов НАТО. Радев неоднократно высказывался против этой инициативы, заявляя, что подобное соглашение станет для Болгарии «ещё более унизительным, чем Нёйиский договор 1919 года (в соответствии с которым Болгария, как проигравшая в Первой мировой войне, лишилась 1/10 своей территории и вынуждена была сократить и ограничить свои вооружённые силы — прим. ИА REGNUM )».

Министр обороны Болгарии Николай Ненчев чуть позднее подтвердил информацию о том, что единственным мотивом отставки генерала стало его несогласие с принятыми Народным собранием поправками в Закон об обороне и вооружённых силах. При этом глава Минобороны отметил, что его лично «пугает» такая позиция командующего ВВС. «Каждый гражданин Болгарии обязан исполнять законы своей страны», — подчеркнул он.

Следует отметить, что отставка Румена Радева совпала с сообщениями в ряде СМИ о генерале как о потенциальном совместном кандидате Болгарской социалистической партии и партии АБВ («Альтернатива болгарского возрождения») экс-президента Георгия Пырванова на пост главы государства, выборы которого должны состояться в ноябре этого года.

Добавим, что в октябре прошлого года Румен Радев уже подавал в отставку с поста командующего ВВС Болгарии. Тогда основанием для своего увольнения он назвал непоследовательную политику правительства страны в отношении боевой авиации, которая привела к недостатку исправных истребителей на счету Вооружённых сил, сокращению числа подготовленных лётчиков, дефициту топлива для полётов авиации и другим проблемам. Однако, после разговора с премьер-министром Бойко Борисовым, пообещавшим решить все указанные проблемы, генерал принял решение остаться в должности.