Вильнюс, 2 августа, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Каждому десятому ребенку Литвы до трех лет родители летом включают телевизор, компьютер или дают мобильный телефон, наиболее активно летом ими пользуются дети подросткового возраста — примерно каждый третий, показал репрезентативный опрос, выполненный центром по исследованию рынка Vilmorus по заказу страховой компании BTA, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа в BTA. Интеллектуальные технологии и телевидение летом становятся «няньками» трети литовских детей. Знакомиться с телевидением и разумными устройствами дети начинают в течение первых трех лет своей жизни, а пика пользования достигают в подростковом возрасте.

Электронная «игрушка»

«Телевизор и интернет — это простой, дешевый и много кому доступный способ занять ребенка. Но кроме того, что родители должны строго контролировать, каким содержанием интересуются их дети, интеллектуальные технологии убаюкивают бодрость и самих взрослых. Пока родители думают, что ребенок смотрит анимационные фильмы или играет в игры, он, например, уже может проверить все полки и попробовать содержание найденных бутылочек с лекарствами», — говорит руководитель личных страховых продуктов BTA Роналдас Гризицкас.

Родители признают, что 7,7% самых маленьких детей (до 3 лет) проводят лето за просмотром телевизора, а 2,7% — пользуются разумными устройствам.

Наблюдается тенденция, что родители, зарабатывающие меньше всего и больше всего, чаще всего разрешают детям разного возраста пользоваться новейшими технологиями.

По словам Гризицкиса, у первых нет финансовых возможностей нанимать няню, купить детям путевку в лагерь, платить за кружки. Между тем у состоятельных людей таких новейших технологий больше, и они легкодоступны для детей.

По мере того, как дети взрослеют, растет их интерес к современным технологиям. Летом 33% литовских детей в возрасте от 4 до 7 лет проводят время у экранов телевизоров или гаджетов, а в возрасте от 8 до 13 лет 36% детей достигают пика пользования.

В более старшей группе, среди молодежи от 14 до 18 лет, интерес к технологиям не такой большой (25,2%), однако здесь они впервые начинают доминировать, по сравнению с живым общением и активной деятельностью. 23% родителей детей упомянутого возраста сказали, что их дети проводят каникулы активно, общаясь с другими детьми.

Опрос также раскрыл тенденцию, что чем старше ребенок, тем его больше привлекает интернет, а влияние телевидения уменьшается.