Краснодар, 2 августа, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Российская бюджетная авиакомпания «Победа» не прекратит в предстоящий зимний сезон летать из аэропортов Краснодарского края, считает Виталий Коренюгин, руководитель проектов Департамента общественных связей «Базового элемента», в который входит компания «Базэл Аэро», оператор аэропортов в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе. По его мнению, заявления лоукостера о прекращении предварительной продажи билетов на этих направлениях — это просто шантаж. Об этом он заявил в сети Facebook.

Anna Zvereva Boeing 737-800 авиакомпании «Победа»

«На счет не будут… я бы не спешил. С такого «жирного» рынка уходить им акционер не разрешит. Это просто шантаж кубанцев. Мол, не дадите скидку — не будем летать (…) мама им не позволит уйти», — цитирует Росбалт Коренюгина.

Ранее СМИ сообщали, что «Победа» закрывает продажу билетов в аэропорты Краснодарского края на зимний период в связи с тем, что не будет осуществлять рейсы на этом направлении. Так, лоукостер остановил продажу билетов в четыре аэропорта «Базэл Аэро» — Сочи, Краснодар, Геленджик и Анапу. Источники, знакомые с ходом переговоров, возможной причиной называют то, что эта компания не предоставила перевозчику обещанную скидку для обслуживания региональных рейсов в Сочи и Анапу уже после утверждения летней программы полетов. «Победа» же планирует использовать освобождающиеся провозные емкости на других направлениях.

Как заявил KM.Ru источник в авиакомпании «Аэрофлот», у «Победы» самостоятельная коммерческая политика. Отмечается, что перевозчик сам решает, по каким направлениям летать, а от каких отказываться. В этой связи заявления представителя «Базэла» выглядят самоуверенными.

По данным СМИ, итог 2015 года — аэропорты «Базэл Аэро» обслужили более 720 тысяч пассажиров авиакомпании «Победа».