Москва, 2 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Отдельные образцы лазерного оружия были приняты на вооружение Российской армии. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Он рассказал, что оружие на новых физических принципах (ОНФП), в частности: лазерное, радиочастотное пучковое, кинетические — уже стало реальностью. «Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — подчеркнул Борисов.

Также замминистра пояснил, что ОНФП — термин условный, так как физические принципы, используемые в этом оружии, уже известны, просто их раньше не применяли в военных целях.

Напомним, ранее Борисов заявил, что ОНФП будет в значительное степени определять облик Вооруженных сил России в рамках новой государственной программы вооружений до 2025 года.