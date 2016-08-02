Москва, 2 августа, 2016, 20:17 — ИА Регнум. «Обещание уголовной ответственности за что бы то ни было — обычная практика для российской законодательной власти на местах», — заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер Коллегии профессиональных поверенных Алексей Салимулин, комментируя заявление главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости ввести уголовную ответственность за самострой. Тем не менее, он отметил, что меру наказания такой категории как правило обещают ввести за вещи, так или иначе ставшие по-настоящему серьезной проблемой в регионе.

Dr Tr Морское побережье

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«Поскольку самострои в Крыму были стихийным бедствием и во времена Украины, и остаются таковым сейчас, власть попросту старается в очередной раз сымитировать свою активность в отношение проблем, волнующих буквально всех местных жителей. Очевидно, ответственность такого рода за возведение построек без согласований введена не будет, — считает Салимулин. — Значит ли это, что ответственность не будет ужесточена вообще? Отнюдь».

По мнению юриста, весьма вероятно, что теперь ответственность за самострои станет несколько серьезнее, и без преувеличения тысячам жителей полуострова придется искать выход из сложившейся ситуации.

«Многие постройки придется переоформлять или перестраивать, что, в свою очередь, может оказаться выгодным уже госаппарату на уровне местных самоуправлений. В настоящее время самострой, особенно возведенный вдоль моря, можно наблюдать в каждом курортном городе Крыма. Исторический облик, созданный в регионе в советский период, от этого весьма заметно пострадал. Зачастую страдают и простые местные жители и приезжие отдыхающие, теряющие удобный доступ к морю. Именно поэтому проблема кажется такой серьезной», — резюмировал Салимулин.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Аксенов предложил внести поправки в федеральное законодательство и ввести уголовную ответственность за самострой. «Иного способа остановить этот хаотичный строительный бум я не вижу», — указал он на масштабы проблемы.