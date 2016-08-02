Бухарест, 2 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Партнерство с США, американские инвестиции и американское военное присутствие — единственная возможная «защита» от России для Румынии, считает директор Института международных отношений Румынской академии Дан Дунгачиу.

Кукрыниксы. «Вот так держать!» и по веленью босса не видит дальше собственного носа». 1980

По его словам «враги Румынии», к которым он в первую очередь отнес «русских», «больше всего боятся американских денег и, соответственно, американской армии». «Никогда Россия не нападет на территорию, где много американских денег», — уверяет Дунгачиу. И тут же высказывает сожаление, что Румыния к таким территориям не относится — «нет ни военных инвестиций, ни производства, ни проектов для привлечения американских инвестиций».

Эксперт снова критически высказался о роли Румынии на Черном море. По его словам, рассуждая о своей роли в этом регионе, Бухарест предпочитает «не замечать в комнате слона — Российскую Федерацию».

Ранее, напомним, Дан Дунгачиу уже высказывался на эту тему. «В Румынии принято считать, что придя в бешенство из-за запуска базы ПРО США в Девеселу, Россия объявила нам войну, причем ядерную, и теперь, смотря в сторону Румынии, Россия видит непримиримого врага, которого следует уничтожить. На самом деле, однако, ситуация не так однозначна и полна нюансов», — писал он в своей июньской статье для бухарестского издания Ziare.com.

«В действительности, если вы спросите, что же все-таки видит Россия, когда смотрит в сторону Румынии, то ответ будет коротким… она не видит Румынию. Более того, она рассматривает Бухарест лишь как бесправное приложение к антироссийскому проекту, которым управляет исключительно Вашингтон», — уверен Дунгачиу.

«Румынии просто не существует для Москвы: это стратегический ноль. В этом ключе были все заявления русских, будь то из уст официальных лиц или исходящие из самых высот кремлевской власти — от президента Путина», — отметил эксперт.

По его мнению, речь идет о «вызове» в адрес Румынии. «Очевидно, что Россия решила игнорировать Румынию — это главный ее посыл. Москва решила не говорить о Румынии, даже когда речь идет о ней. Будто [Румыния] это мелкий субъект, слуга, прислужница больших интересов. В том духе, что Россия не ведет диалог с Бухарестом, только с его начальством. А румыны становятся сопутствующей жертвой циничных бухарестских властей, которые продались своим американским хозяевам», — добавил румынский аналитик.