Варшава, 2 августа, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Желиньский сообщил сегодня, 2 августа, что со среды, 3 августа, Варшава восстанавливает малое приграничное передвижение (МПП) с Украиной.

PAP/Darek Delmanowicz

При этом аналогичное решение о приостановке режима МПП с Россией остается в силе. По словам Желиньского, «не исчезли причины, связанные с нашей безопасностью», которые и послужили поводом для приостановки малого приграничного передвижения между польскими Поморским и Варминьско-Мазурским воеводствами и российской Калининградской областью.

Режим МПП между Польшей и Россией действует с июля 2012 года. Россияне приезжают в Польшу за покупками как продовольственных товаров, так и бытовой техники, а поляки, как правило, покупают в России бензин и дизельное топливо.

В начале июля этого года посольство России в Польше сообщало, что с 4 июля «временно приостанавливается пересечение гражданами Российской Федерации российско-польской границы по разрешениям, выданным в рамках местного приграничного передвижения. Аналогичные временные ограничения вводятся российской стороной в отношении граждан Республики Польша».

Как ранее писало ИА REGNUM, ожидалось, что режим МПП будет восстановлен по окончанию Всемирного дня молодежи, который проходил в Кракове с 27 по 31 июля. Вместе с тем, в последние дни в польской прессе появились материалы, призывающие раз и навсегда закрыть местное приграничное передвижение. По мнению авторов таких призывов, «много людей использует МПП в контрабандной торговле алкоголем и сигаретами, что вызывает очереди на переходах». Кроме того, в польском сегменте интернета появились две петиции об отмене малого приграничного передвижения.

Инициатором протестной информационной волны выступил, в частности, известный польский публицист, руководитель портала Porteuropa. eu Якуб Логинов, который упор сделал на Украине. «МПП используется не по назначению, а для контрабанды, в результате чего страдает не только бюджет государства, но и сотни тысяч честных путешественников из Польши и с Украины», — заявил Логинов.