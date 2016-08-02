Донецк, 2 августа, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В июле 2016 года на Донетчине в результате ведения боевых действий 11 бойцов ДНР погибли, 31 получил ранения. При этом среди мирного населения погиб один человек. Об этом 2 апреля на пресс-конференции в Донецке заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

«Мы свои потери не скрываем. В июле погибли 11 военнослужащих ДНР, еще 21 получил ранения. Среди мирных жителей потери составили: один погибший и 25 раненых», — рассказал Басурин.

По его словам, вчера ВСУ 466 раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Горловка, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Жабичево, Землянки, Саханка, Коминтерново, Донецк (территория аэропорта). «Противник выпустил 135 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 281 мину калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР зафиксировала 17 украинских бронемашин (БМП, БТР) и минометную батарею под Горловкой и Донецком — в районе Красногоровки, вблизи сел Семигорье (7 км от фронта), Дача и Терновое (3 км).

Кроме того, 2 августа пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР информирует, что вчера в Донецке в результате ведения боевых действий была обесточена шахта им. Скочинского в Кировском районе. «Артналет силовиков в 2:30 привел к резкому падению напряжения, что спровоцировало остановку вентилятора главного проветривания (ВГП) в восточной панели шахты», — говорится в сообщении. По информации Минуглеэнерго, эвакуация рабочих не потребовалась. «Было обесточено только восточное крыло шахты, где никаких работ в ночное время не проводилось. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения восточной панели шахты».

В то же время замглавы Куйбышевской райадминистрации Донецка Иван Адамец рассказал, что за прошедшие сутки в результате обстрела пострадало пять домов. «Ночью обстрелами из артиллерии и минометов были повреждены частные дома в Куйбышевском районе по улице Степная, 54, 55, 58, 60 и 77», — сказал ДАН Адамец. Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий двое солдат ВСУ получили ранения. В свою очередь, Нацполиция Украины информирует о ночном обстреле жилых кварталов поселка Южное под г. Торецк (Луганщина, под контролем ВСУ). В частности, в результате обстрелов были повреждены два частных дома.