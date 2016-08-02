Москва, 2 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Введение единого личного идентификационного номера для граждан РФ не является первостепенной задачей для общества, этой цели следует достигать лишь после преодоления кризисных явлений в экономике. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 августа директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, комментируя планы Минкомсвязи по введению единого идентификационного номера для коммуникации граждан РФ с госструктурами.

Персональный штрих-код

«Допускаю, что это нужно, что когда-нибудь к этому придем, но это не является задачей первой необходимости для экономики. Возможно, здесь можно найти и экономию бюджетных средств, но скорее всего она будет небольшая», — предположил эксперт.

По его мнению, процесс перехода к такому цифровому идентификатору неизбежно вызовет противодействие со стороны определенных групп населения. «Бесконфликтным этот процесс не будет, для различных влиятельных сообществ такой подход может показаться неприемлемым», — предупредил он, напомнив ситуацию, сложившуюся в начале «нулевых» годов вокруг ИНН, который вначале отказывались признавать в ряде православных общин. Из-за продолжающего кризиса в экономике форсировать этот проект не стоит, полагает эксперт.

«В среднесрочной перспективе, то есть 3−5 лет, к этой инициативе возвращаться не стоит, потому что кризис продлиться не менее 3 лет — об этом свидетельствуют структурные проблемы с экономикой», — отметил Николаев.

После преодоления кризиса к реализации этой идеи можно вернуться, но с соблюдением ряда условий, пояснил эксперт. «Нужно настоящее финансово-экономическое обоснование этого проекта, а не только фраза, что «не потребуются расходы из федерального бюджета», нужно тщательно просчитать плюсы и минусы от реализации этого проекта для разных социальных групп и учесть все нюансы накопленного зарубежного опыта», — резюмировал Николаев.

Напомним, Единый идентификационный номер для граждан РФ, который призван заменить нынешние СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы, должен появиться к 2025 году. Это будет 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. Такие планы содержатся в программных документах Минкомсвязи, пишут СМИ.