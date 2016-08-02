Молдавский суд дал «зеленый свет» референдуму по отставке мэра Кишинева
Кишинёв, 2 августа, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд столицы Молдавии Кишинева зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей для проведения референдума об отставке либерала Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, теперь инициаторы плебисцита могут получить в ЦИКе подписные листы для сбора подписей граждан за отставку градоначальника.
На сбор подписей отводится 60 дней. Необходимо собрать не менее 65 тыс. подписей. Члены инициативной группы предлагают провести референдум в один день с выборами президента — 30 октября. Оппоненты Киртоакэ обвиняют его в бесхозяйственности, продвижении личных и партийных интересов и мошенничестве с бюджетом города.
Для отставки мэра за такое должны высказаться большинство участников референдума, но не менее того числа избирателей, которые проголосовали за его избрание в ходе местных выборов в 2015 году.