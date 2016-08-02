Кишинёв, 2 августа, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд столицы Молдавии Кишинева зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей для проведения референдума об отставке либерала Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, теперь инициаторы плебисцита могут получить в ЦИКе подписные листы для сбора подписей граждан за отставку градоначальника.

Gikü Дорин Киртоакэ

На сбор подписей отводится 60 дней. Необходимо собрать не менее 65 тыс. подписей. Члены инициативной группы предлагают провести референдум в один день с выборами президента — 30 октября. Оппоненты Киртоакэ обвиняют его в бесхозяйственности, продвижении личных и партийных интересов и мошенничестве с бюджетом города.

Для отставки мэра за такое должны высказаться большинство участников референдума, но не менее того числа избирателей, которые проголосовали за его избрание в ходе местных выборов в 2015 году.