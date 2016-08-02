Йошкар-Ола, 2 августа, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Марий Эл по факту незаконного получения кредита кондитерской компанией ООО «Махаон» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.176 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По предварительным данным, компания предоставила в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, с целью получения кредита. В августе прошлого года ООО «Махаон» получило овердрафтный кредит с лимитом 5 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления виновных и обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, в указанный период предприятием руководил Алексей Степанов — депутат Государственного собрания Марий Эл, член «Единой России», входит в региональный политсовет партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года генеральный директор ООО «Махаон» Степанов дисквалифицирован сроком на 1 год в связи с не ликвидацией задолженности по зарплате в отношении сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате в отношении 296 работников превысила 3 млн рублей.

При этом в течение года Степанов дважды привлекался к административной ответственности в связи с постоянными задержками выплат зарплаты на предприятии.

В мае 2016 года ООО «Махаон» признано несостоятельным (банкротом). На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении компании подано более 14 исковых заявлений, сумма требований которых составляет от 19 тыс. до 3 млн рублей.