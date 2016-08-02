Архангельск, 2 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Мэр Архангельска Игорь Годзиш посетил мастерскую скульптора и художника Сергея Сюхина. Чтобы обсудить планы по дальнейшему художественному оформлению города, созданию новых арт-объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Полина Серова Единственный работающий фонтан Архангельска

«Этим летом усилия Администрации города и подведомственных организаций направлены на приведение в порядок улиц города — ремонтируются дороги, тротуары и памятники, возрождаются клумбы, ускоренными темпами проводится благоустройство Петровского сквера и нового сквера имени Коковина. В этой части у нас еще много работы, но нужно думать на перспективу: как оживить город, сделать его визуально интересным, прежде всего для тех, кто здесь живет. И в этом вопросе мы готовы обсуждать идеи с художниками города, выносить их на общественное обсуждение и помогать в воплощении», — пояснил цель своего визита глава Архангельска.

Сергей Сюхин совместно с бывшим главным архитектром Архангельской области Дмитрием Яскорским разработал ряд предложений, многие из которых уже представлены в виде эскизов. Так, художники представили проект больших часов, которые могли бы украсить стену здания музея Степана Писахова. Причем по задумке авторов, часы должны быть не статичными, а представлять собой ансамбль из двенадцати домиков, в которых «живут» персонажи писаховских сказок. Каждый час из дверцы соответствующего домика должна появляется фигурка того или иного кукольного героя с озвучкой. Чтобы не мешать горожанам в ночное время можно устанавливать тихий режим работы часов.

«В Архангельске хорошо представлены мемориальные и военно-патриотические памятники, но нужно дополнить его облик культурной тематикой и заразить этой идей общественность», — пояснил Дмитрий Яскорский.

«Причем хочется добавить городу именно динамических, движущихся композиций. У нас есть задумка сделать интересный фонтан с подсветкой в обрамлении уютного тенистого скверика. Такие оазисы всегда привлекают горожан, служат местом для встреч и прогулок с детьми», — дополнил Сергей Сюхин.

Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что при разработке проектов нужно думать о том, как оживить окраины города, организовать именно там зоны культурного отдыха. В эту большую работу по приданию Архангельску нового облика, безусловно, необходимо вовлекать бизнес.

«Город готов брать на себя проектные и благоустроительные работы, а к изготовлению и установке объектов нужно привлекать внебюджетные средства. У нас есть меценаты, готовые включиться в эту работу, поддержать финансово и информационно. В первую очередь необходимо определить в каждом округе перспективные места, представить проекты на рассмотрение Градостроительного совета города. Совместными усилиями нам удастся найти интересные идеи, поддержку у бизнеса и горожан, чтобы Архангельск начал преображаться», — подвел итог беседы Игорь Годзиш.

Получат ли поддержку горожан и спонсоров идеи Сюхина и Яскорского пока неизвестно. Напомним, что в Архангельске уже установлено несколько скульптур, созданных Сергеем Сюхиным. А вот полюбоваться работающим фонтаном архангелогородцы и гости города могут только в одном месте — на площади у Театра Драмы.

Добавим, что последним монументом, изготовленным на народные деньги, стал бронзовый бюст Сталина. Однако после ожесточенных споров общественности комиссия по топонимике так и не рискнула одобрить установку памятника.