Москва, 2 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Объединение российских тренеров по футболу (ООТФ) выдвинуло заслуженного тренера России Валерия Газаева кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сегодня, 2 августа, пишет «Спорт-Экспресс».

Александр Мельников Валерий Газаев

Как заявил журналистам член ООТФ Юрий Семин, Газаев постоянно живет футболом и у него много креативных идей по развитию этой игры в России. Семин также подчеркнул, что ООТФ единогласно проголосовала за выдвижение Семина.

«Программа развития футбола, которую в свое время разработал Газзаев, сыграла громадную роль в принятии решения. Мы все с ней ознакомлены и очень довольны ей», — подчеркнул Семин.

Напомним, свою программу Газаев подготовил в 2014 году, она называется «Футбольная Россия. Время перемен». До этого он долгие годы был тренером ЦСКА.

Напомним, выборы президента РФС пройдут 24 сентября в Москве. Выдвижение кандидатур возможно до 15 августа.

Многие организации уже выдвинули действующего президента РФС, министра спорта РФ Виталия Мутко. Однако сам он пока не дал свое согласие на выдвижение.