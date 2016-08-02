Ереван, 2 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Июль в Армении выдался жарким и полным драматических событий. Пятнадцать дней общество в напряжении ждало развязки ситуации с захватом задания патрульно-постовой службы в Ереване.

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В конце концов, беспрецедентный для Армении инцидент завершился тем, что вооруженная группа «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), захватившая здание, решила сложить оружие.

За этим последовало выступление президента Армении Сержа Саргсяна по поводу сложившейся в стране обстановки, в котором он заявил, что ситуация с захватом здания ППС разрешилась самым приемлемым способом. Саргсян также извинился перед журналистами за случаи насилия во время разгона митинга и сообщил, что в ближайшие месяцы в Армении появится правительство национального согласия.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян, речь Саргсяна была адресована конкретной аудитории — номенклатурной части общества и власти. Он подчеркнул, что все сказанное главой государства необходимо оценивать через данную призму. «Саргсян отметил, что усилиями полиции было остановлено явление, которое он назвал «терроризмом». Таким образом, он хотел показать, что боролся с терроризмом», — добавил эксперт.

По его словам, в речи президента говорилось также о передаче власти правительству народного доверия. «Он фактически объявил, что готовится в течение нескольких месяцев создать правительство Национального единства, что можно считать отголоском вопроса о смене правительства», — добавил Саркисян.

Он подчеркнул, что в речи Саргсяна не было ни слова о том, что пострадали мирные граждане, а проблема журналистов была сведена всего лишь к извинениям, тем не менее, никаких разговоров о наказании виновных не последовало.

Отвечая на вопрос, чем может обернуться эта ситуация для страны, Саркисян ответил, что в Армении идет радикализация политических процессов. «Это связано с тем, что никаких законных оснований для проведения нормальной политики в стране не существует. И если все остается так, как есть, нужно ожидать и далее появления групп, которые попытаются внести политические изменения. Я не заметил, у Сержа Саргсяна, его команды и окружения желания изменить ситуацию, наоборот, проводится более жесткая политика, применяются коммунистические методы управления, и трудно представить к чему это может привести в дальнейшем», — подчеркнул Саркисян.

Вместе с тем директор центра «Глобализация и региональное сотрудничество», политолог Степан Григорян, комментируя в ходе пресс-конференции вчерашнее заявление президента Армении, отметил, что оно навело на единственную мысль — время обещаний прошло, и настало время действий.

«Когда 30−31 июля возобновились переговоры между властями и группой «Сасна црер», было достигнуто соглашение о том, что если парни по собственной воле сложат оружие, Серж Саргсян встретится с Сефиляном, и обе стороны однозначно заявили об этом. Теперь я жду, когда Саргсян встретится с Сефиляном. Я ознакомился с предложениями, с которыми выступает Сефилян, и могу сказать, что они довольно серьезные и могут стать основой для начала реформ в Армении, в случае проявления доброй воли со стороны властей», — добавил Григорян.

По его словам, в речи президента его удивил тот факт, что Саргсян так и не попросил прощения за то, что в течение двух недель к людям применялось насилие. «Он не извинился перед жителями Сари Таха, что также было удивительно. Вы прекрасно знаете, что творилось в Сари Тахе, когда полицейские проникали без разрешения в дома, избивали людей, силой выводя их из помещений», — отметил Григорян.

По словам политолога, после произошедших в Ереване событий, власти должны пойти на конкретные шаги, а не давать пустых обещаний. «Репрессии в отношении политических и общественных деятелей в последние два дня продолжаются — заводятся новые уголовные дела», — отметил Григорян.

Он также подчеркнул, что сейчас будут осуществляться попытки дискредитировать действия «Сасна црер».

31 июля вооружённая группа «Сасна црер», захватившая территорию полка ППС в большом центре Еревана, сложила оружие и сдалась властям Армении. В результате 14-дневного противостояния погибли два сотрудника полиции, еще шесть получили ранения. У захватчиков ранения получили семь человек.