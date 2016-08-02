Южноуральск, Челябинская область, 2 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Охваченный экологической катастрофой челябинский город Южноуральск испытывает острый дефицит питьевой воды. В трёх организованных для подвоза жидкости точках возникли дикие очереди, люди буквально дрались за воду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Полдень. 1961

При этом в регионе установилась жаркая погода. Днём столбик термометра поднимается выше 30 градусов.

Проблему недостатка питьевой воды в Южноуральске власти Челябинской области обещают решить увеличением количества пунктов раздачи. Об этом заявил вице-губернатор Олег Климов.

«Главе городского округа поручено увеличить количество пунктов раздачи, так как в регионе установилась жаркая погода, и люди не должны испытывать дефицит питьевой воды», — сообщил Олег Климов.

Кроме того, в ближайшее время в Южноуральск будут командированы челябинские специалисты, сотрудники служб, успешно справлявшиеся с подобной проблемой, например, при ежегодном цветении челябинского водохранилища Шершни. Параллельно, по заверению Олега Климова, Роспотребнадзор продолжит поиск источника загрязнения водохранилища Южноуральска. Сегодня, 2 августа, были взяты дополнительные пробы воды в реке Увелка.

Вместе с тем решить проблему с питьевой водой власти обещали лишь к пятнице, 5 августа. «Роспотребнадзор взял много проб для определения причин. Надеюсь, максимум завтра разберемся с причиной. Если к утру не будет понятна ситуация с источником, будет подключена природоохранная прокуратура и выездная комиссия по чрезвычайной ситуации. И с завтрашнего дня увеличим количество раздаточных пунктов, чтобы жители не имели проблем с питьевой водой. Думаю, к пятнице решим проблему», — цитирует Климова Chelyabinsk.ru

Напомним, 29 июля в соцсети Вконтакте появились сообщения жителей Южноуральска о мутной, с тухлым запахом воде из-под крана. Утром 1 августа активисты написали коллективную жалобу в прокуратуру. В местном Роспотребнадзоре сообщили о непригодности воды к употреблению. Администрация разместила экстренное сообщение о недопустимости употребления водопроводной воды и о графике подвоза воды на улицы города. Вечером 1 августа воду в цистернах привезли в запланированные места. Однако развернутых трех пунктов раздачи воды на весь Южноуральск оказалось недостаточно. Возникли большие очереди, в которых возникали незначительные потасовки.

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