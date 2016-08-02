Рига, 2 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Есть небольшая вероятность того, что уже в 2016 году обоюдные санкции Евросоюза и России будут отменены, в этом случае Латвии необходимо оказаться первой, кто вернется на российский рынок, заявил мэр Риги Нил Ушаков по итогам неофициальной встречи с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Сейчас появилась очень небольшая, но надежда, что в этом году ЕС может принять решение об отмене части санкций. И тогда появляется такая же небольшая надежда, что свои санкции, например, на те же молочные продукты, отменит и Россия. И нам к этому надо готовиться уже сейчас. Потому что, когда санкции отменят, за возвращение на российский рынок будут бороться все — и литовцы, и эстонцы, и поляки. А мы должны быть первыми. И моя задача как политика максимально помогать в этом нашим предпринимателям», — написал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в интервью финским СМИ, описывая экономические проблемы Латвии, возникшие в результате введенных Россией контрсанкций, мэр Риги и лидер партии «Согласие» Нил Ушаков заявил: «Мы поддерживаем и уважаем единогласное решение стран Евросоюза ввести санкции против России».

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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