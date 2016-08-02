Махачкала, 2 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Подписание меморандумов о проведении честных выборов — не новшество, в том числе и для Дагестана. Но это никогда не мешало некоторым из партий после выборов критиковать процедуру и чистоплотность выборов. И на этот раз он не помешает заниматься фальсификацией, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов. Об этом он 2 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По его словам, нынешний предвыборный период в Дагестане проходит довольно скандально вследствие высокой политизации общества, на что повлияло появление реальных, независящих от главы РД политических сил, способных мобилизовать электорат и привести их к избирательным урнам.

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Он обратил внимание, что регулярно в СМИ и соцсетях появляются материалы, где подробно, со ссылкой на представителей тех или иных партий, излагаются реальные факты нарушения избирательного законодательства или же административного давления на кандидатов. Представители партий «Народ против коррупции» и «Родина» пишут многочисленные жалобы в различные инстанции, силовые структуры, жалуются новому руководителю ЦИК Элле Памфиловой.

«Именно с Панфиловой Кремль связывает иной подход к формированию Госдумы и заксобраний в регионах. И когда в регионах появляются скандалы, то это негативно отражается на главах субъектов страны, лично ответственных за ситуацию в родной вотчине. На это (скандалы и заявления о применении административного ресурса) глава Дагестана, конечно же, не реагировать не может. Объявление об этом меморандуме, а также подписание его в информационном плане даёт Абдулатипову возможность говорить: «Те, кто против меморандума или не подписал его — это ничего не значащие единицы, чем-то недовольные и сами готовые к нарушениям закона», — заявил Магомедов.

По его мнению, меморандум подпишут все ведущие партии, такие как «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и другие. Что касается отказа «Родины» подписать меморандум, то здесь все просто, считает эксперт. Партия не является контролируемой руководством Дагестана, она испытывает мощное административное давление, причем от представителей власти, сотрудников Администрации главы и правительства Дагестана, членов правительства и отдельных глав муниципалитетов.

Напомним, накануне в пресс-службе главы и правительства Дагестана ИА REGNUM сообщили, что по инициативе главы республики готовится меморандум о проведении честных выборов, который собираются подписывать все участники выборов, кроме партии «Родина». В самой же партии «Родина» ИА REGNUM сообщили, что смысла нет его подписывать, потому что давление уже и так идет на партию. Ранее партия заявила о том, что под давлением республиканских властей с выборов снялись несколько кандидатов. Поступающие сведения о фактах давления на оппозицию в Дагестане прокомментировал теперь уже бывший полпред президента РФ в СКФО Сергей Меликов. На прошедшем II Северо-Кавказском гражданском форуме «Архыз-XXI» в Карачаево-Черкесии, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что не было давления на партии «Народ против коррупции» и «Родина».