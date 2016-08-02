Москва, 2 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Необходимо поддержать предложение главы Крыма Сергея Аксенова и внести уголовную ответственность за самострои, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор «Института стран СНГ», член комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Константин Затулин. Он отметил, что самострои давно превратились в бич прибрежных территорий, и срочные сносы необходимы.

Пляж

«Представляю себе, что означает самострой для курортных и прибрежных территорий. Дело в том, что я хорошо знаю ситуацию в своем родном городе Сочи. Могу сказать, что самострой тут — настоящий бич побережья. Люди не заморачиваются на счет сточных вод, мусора, канализации. Я поддерживаю этот подход, а дальше можно спорить о нюансах. Бедствие приняло авральный характер. Сочи изуродован еще и долгостроями, которые по всем нормам нужно сносить», — подчеркнул Затулин.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к уголовной ответственности должностных лиц, осуществляющих застройку земельных участков без согласовательных и разрешительных документов. «Иного способа остановить этот хаотичный строительный бум я не вижу», — подчеркнул он.

Тем не менее, по мнению юриста руководитель отдела маркетинга адвокатской группы «СанктаЛекс» Петр Гусятников, подобные меры являются преждевременными. «Действительно, в 100-метровой прибрежной зоне находится большое количество непонятных застроек. Надо понимать, что власть при необходимости может действовать достаточно жестко, если она проявит политическую волю. С другой стороны, правовые инструменты для борьбы с самостроем уже существуют. У нас есть новая редакция статьи 222 Гражданского Кодекса, которая и позволила ранее сносить самовольные постройки без решения суда. Для того, чтобы эту проблему решить, уже есть все необходимые правовые механизмы», — пояснил он.